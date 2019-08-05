مشاهدة مباراة سوريا واليمن مباشر بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

ينتظر فريقي سوريا واليمن اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 ، علي ملعب كربلاء ، المنتخب السوري بدأ مشواره في البطولة أمام لبنان ليتلقى هزيمة غير متوقعة بهدفين مقابل هدف ، واليوم أمامه الفرصة لمحاولة أستعادة جماهيره والفوز علي المنتخب اليمني الذي يعد هو الأضعف في البطولة ، وخساراته أيضا أمام فلسطين في لقاءه السابق.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا واليمن في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة الأردن الرياضية ويعلق حتي الان غير معلن عنه وسيتم وضع البث قبل اللقاء..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا واليمن مباشر في لقاء اليوم الاثنين 5 / يوليو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي سوريا واليمن مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

يتجدد اللقاء بين منتخبي سوريا والبمن في إطار بطولة إتحاد غرب آسيا دور المجموعات الجولة الثانية التي تستظيفة دولة العراق على ملعب كربلاء عبر قناة الأردن الرياضية، فاز منتخب سوريا في مباراة ودية على منتخب اليمين في ديسمبر الماضي بهدف مقابل لا شيء ، ويأمل المنتخب السوري بالتصدر في هذا اللقاء ليحصل قدر الإمكان عدد من النقاط ليتنسى له الفوز في هذه البطولة الكروية الجديدة.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا واليمن في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة الأردن الرياضية فيما لم يحدد المعلق علي اللقاء..

نحن في مانا دراما، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا واليمين مباشر في لقاء اليوم الاثنين 5 / يوليو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

رابط البث مباشر من هنا............