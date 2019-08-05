اسعار الاضاحي 2019 الجزائر "كبش العيد"

أسعار الأضاحي بتراجعا في نقاط البيع بالعاصمة، وكذا على مستوى الأسواق عبر ولايات الوطن.

ارتفاع فى العرض مقارنة بحجم الطلب، الأمر الذي أدى إلى التراجع في الأسعار بقرابة 5 آلاف دينار إلى مليون سنتيم في الأسواق الداخلية.

إن الأسعار المتداولة حاليا في السوق معقولة، وهي في متناول جميع المضحين، إذ أنه هناك خيارات متعددة أمام المواطن لاقتناء الأضحية التي تتماشى وإمكاناته المادية، مشيرا إلى وجود بعض السلالات التي تعتبر أسعارها مرتفعة بالنظر إلى حجمها، والتي لا يمكن لأي مواطن شراؤها.

وأضاف عزاوي بأنه على العموم فإن أسعار الأضاحي هذا الموسم في المتناول، ومع كثرة العرض يمكن أن تعرف الأسعار تراجعا أكثر خلال الأيام المقبلة، مما سيسمح لكل العائلات الجزائرية باقتناء أضحية العيد، وبأسعار في المتناول، حيث تتراوح أسعار الأضاحي بين 30 ألف دينار و70 آلاف دينار حسب كل سلالة.

حيث تعتبر سلالة كباش أولاد جلال ببسكرة من أغلى السلالات بالجزائر، حيث يصل كبش العيد من الحجم ,الكبيرة إلى 8 أو حتى 9 مليون سنتيم، في وقت لا تتعدى باقي السلالات 60 إلى 70 ألف دينار بالنسبة للكباش من الحجم الكبير.

وقد تراجعت أسعار الأضاحي مع نهاية الأسبوع، بأغلب نقاط البيع والأسواق الأسبوعية على مستوى المناطق الداخلية، حيث شهدت تراجعا بحوالي 5000 دينار، فيما عرفت نقاط البيع هي الأخرى انتشارا كبيرا بجل ,المناطق المفتوحة على مستوى العاصمة والولايات الكبرى، خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك سوى 9 أيام.

وأرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي هذا التراجع في الأسعار، إلى الوفرة في رؤوس الأضاحي هذا الموسم، فضلا عن ارتفاع حجم العرض بسبب دخول أغلب الموالين السوق حاليا، وعرض مواشيهم للبيع، حيث فرض ذلك منطق قاعدة العرض والطلب التي غلبت كفة العرض، بالنظر للوفرة الكبيرة للأضاحي.