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موعد عيد الاضحى ووقفة عرفة في السويد ٢٠١٩

  • فلسطين اليوم
  • 16:12 - 05 اغسطس 2019
موعد عيد الاضحى ووقفة عرفة في السويد ٢٠١٩ موعد عيد الاضحى ووقفة عرفة في السويد ٢٠١٩
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موعد عيد الاضحى أعلنت المراكز الاوربية والسويدية أن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يومَ الاثنين الموافق  20 أغسطس هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 21 اغسطس هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقال البيان، إن ذلك يأتى بعد إعلان المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمى، أن اليوم السبت هو آخر أيام ذي القعدة، وأن غدا الأحد الثانى عشر من شهر أغسطس هو أول أيام ذي الحجة.

والجدير بالذكر ان تحديد عيد الاضحي يتوقف علي ما تعلنه دار الافتاء السعودية التي ترصد دخول شهر ذو الحجة وتحدد بعدها  وقت عيد الاضحي المبارك ومواقيت الحج واستقبال الحجيج ، وفقا للتقويم الهجري .

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