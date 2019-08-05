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مواقيت الصلاة في السويد وخلال اسبوع قادم

  • فلسطين اليوم
  • 16:09 - 05 اغسطس 2019
مواقيت الصلاة في السويد مواقيت الصلاة في السويد
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مواقيت الصلاة للعاصمة ستوكهود خلال اليوم لمتبعة المواقيت حسب المحافظة من هنا

الصلاة وقت الأذان
الصلاةالفجْر 2:21 am
الشروق 4:41 am
الصلاةالظُّهْر 12:54 pm
الصلاةالعَصر 5:11 pm
الصلاةالمَغرب 9:05 pm
الصلاةالعِشاء 10:35 pm

 

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