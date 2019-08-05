مواقيت الصلاة في السويد وخلال اسبوع قادم

مواقيت الصلاة للعاصمة ستوكهود خلال اليوم لمتبعة المواقيت حسب المحافظة من هنا
|الصلاة
|وقت الأذان
|الصلاةالفجْر
|2:21 am
|الشروق
|4:41 am
|الصلاةالظُّهْر
|12:54 pm
|الصلاةالعَصر
|5:11 pm
|الصلاةالمَغرب
|9:05 pm
|الصلاةالعِشاء
|10:35 pm
17:09 - 22 يوليو 2019
12:03 - 02 اغسطس 2019
18:42 - 02 اغسطس 2019
10:12 - 04 اغسطس 2019
23:48 - 31 يوليو 2019
15:34 - 02 اغسطس 2019
16:57 - 29 يوليو 2019
01:49 - 25 يوليو 2019
23:56 - 27 يوليو 2019
01:46 - 25 يوليو 2019
12:16 - 29 يوليو 2019
01:43 - 01 اغسطس 2019
23:40 - 03 اغسطس 2019
19:02 - 02 اغسطس 2019
11:11 - 24 يوليو 2019
01:19 - 25 يوليو 2019
09:48 - 25 يوليو 2019
14:11 - 31 يوليو 2019
11:39 - 26 يوليو 2019
23:48 - 27 يوليو 2019
16:25 - 01 اغسطس 2019
14:48 - 30 يوليو 2019
12:50 - 27 يوليو 2019
11:38 - 23 يوليو 2019
12:06 - 28 يوليو 2019
18:07 - 03 اغسطس 2019
14:22 - 25 يوليو 2019
12:01 - 01 اغسطس 2019
13:31 - 29 يوليو 2019
12:33 - 04 اغسطس 2019
02:24 - 26 يوليو 2019
20:59 - 22 يوليو 2019
16:30 - 29 يوليو 2019
14:17 - 29 يوليو 2019
13:08 - 28 يوليو 2019
19:13 - 25 يوليو 2019
10:28 - 02 اغسطس 2019
16:02 - 25 يوليو 2019
10:08 - 03 اغسطس 2019
18:32 - 27 يوليو 2019
19:15 - 30 يوليو 2019
16:59 - 27 يوليو 2019
15:40 - 27 يوليو 2019
01:18 - 01 اغسطس 2019
18:24 - 29 يوليو 2019
مواقيت الصلاة للعاصمة ستوكهود خلال اليوم لمتبعة المواقيت حسب المحافظة من هنا
|الصلاة
|وقت الأذان
|الصلاةالفجْر
|2:21 am
|الشروق
|4:41 am
|الصلاةالظُّهْر
|12:54 pm
|الصلاةالعَصر
|5:11 pm
|الصلاةالمَغرب
|9:05 pm
|الصلاةالعِشاء
|10:35 pm