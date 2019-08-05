حماس تنعي القيادي احمد نمر حمدان

نعت حركة "حماس" الاثنين ممثّلة برئيسها ومكتبها السياسي وأبنائها كافة إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية القائد المجاهد الكبير الشيخ الداعية أحمد نمر حمدان (80 عامًا) الذي وافته المنية صباح اليوم بمستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة بعد صراع مع المرض.

وقالت حماس: "إن الداعية حمدان "شكّل على مدى سنوات عمره قائداً رمزاً أسوة شجاعاً، واجه كل الصعاب بمسؤولية عالية، ودفع أثماناً باهظة في سبيل ذلك من خلال السجن والإبعاد لفترات طويلة لم تلن له قناة، وكان صوتاً صادقاً حراً يعبر عن نبض الحركة الإسلامية والشعب الفلسطيني، لم يغير ولم يبدل".

ودعت حماس لذوي الداعية الفقيد أحمد نمر حمدان أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ويعد الشيخ أحمد نمر حمدان من القيادات الأولى لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ومن الدعاة الأوائل في فلسطين، الذين حملوا هم الدعوة، والجهاد في سبيل الله.

واعتقل الشيخ حمدان لسنوات عدة في سجون الاحتلال لخطاباته التي كانت تدعو للمقاومة ومواجهة الاحتلال.