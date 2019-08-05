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الاحتلال يفرج عن أسير من نابلس بعد اعتقاله 46 شهرا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:49 - 05 اغسطس 2019
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الاثنين بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير إبراهيم زياد إبراهيم سعيد "الشنار" (29 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة (46) شهراً.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت سعيد بتاريخ 07/10/2015م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات والتخطيط لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وتقدمت بالتهنئة القـلبيـة للأسير المحرر إبراهيم سعيد وعائلته، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.

والأسير إبراهيم سعيد أعزب، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.

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