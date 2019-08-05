تردد قناة الرياضية العراقية HD

تعد القناة العراقية الرياضية، من القنوات التي تهتم بعرض كل ماهو جديد في المباريات الرياضية، وتبث المباريات المحلية والعالمية، وتبث مباريات الدوري العراقي مع تعليق المحللين رياضيين أكفاء، تعمل ايضاعلى مدار اليوم دون توقف.

أنشأت قناة العراقية الرياضية بتاريخ 12/ 6/ 2005م، وتعد هذه القناة من أشهر القنوات الرياضية ليس في العراق وحدها بل في سائر الوطن العربي بأكمله؛ حيث يتابعها العديد من محبي كرة القدم لما تقدمه من نشرات أخبار عن آخر التطورات والأحداث التي وقعت في عالم الكرة والرياضة واستوديوهات تحلل جميع مباريات دوري النخبة العراقية التي يتم نقلها مباشرة على الهواء.

وتعد قناة العراقية الرياضية، من أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات الإعلام العراقي، وتغير تردد قناة العراقية الرياضية على قمر نايلسات وأصبح التردد مختلفا كالتالي: