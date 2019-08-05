ميسي يتعرض للاصابة في اول تمرين له مع برشلونة

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، للإصابة خلال التدريبات، صباح اليوم الإثنين، ليتأكد غيابه عن جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن ميسي ظهر في تدريبات اليوم الإثنين، وتعرض لإصابة في الساق اليمنى، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج.

ومن المقرر أن يسافر برشلونة لخوض الجولة الأخيرة من المرحلة التحضيرية في الولايات المتحدة، والتي سيواجه خلالها نابولي الإيطالي.

يشار إلى أن ليونيل ميسي خاض أول مران له مع برشلونة، اليوم الإثنين، بعد انتهاء عطلته الصيفية.

وتمتع ميسي بالجانب الأكبر من التشجيع خلال تقديم الفريق بالأمس في ملعب الكامب نو، قبل خوض كأس جوان جامبر الودية ضد آرسنال، لكنه لم يكن قد شارك بعد في المران مع زملائه.

وشهد المران الصباحي للفريق الكتالوني أيضًا، مشاركة أولى للدوليين، البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال.

كما شارك للمرة الأولى في المران، أحدث صفقات النادي، الظهير جونيور فيربو، المنتقل من صفوف ريال بيتيس.