تردد قناة الأردن الرياضية الجديدة

تقدم قناة الاردن الرياضية، المحتوى الإعلامي الهادف، الذي يتميز بجودة الآداء مرتكزا في ذلك على الاحتراف المهني، كما وتبث قناة الأردنية الرياضية على مدار 24 ساعة وتقوم بنقل المباريات الهامة التي تهم المواطن الأردني، في مجال كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، مثل ركوب الخيل والتنس وكرة السلة.

كما وتعد القناة واحدة من القنوات التابعة للتلفزيون الأردني، والتي تتبع مؤسسة التلفزيون والإذاعة الأردنية وتحرص على عرض البرامج الممتعة والشيقة، والتي تقوم بدورها باجتذاب العديد من الجماهير في الوطن العربي، وتقدم برامجها من خلال الاستديوهات التحليلية بواسطة مجموعة متميزة ومتخصصة من الاعلاميين، كما وتعمل على تسليط الضوء لكافة القضايا والمشكلات الرياضية والتي تواجه الأندية الرياضية في الأردن.

تردد قناة الأردن الرياضية على النايلسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب النايلسات 10930 27500 6/ 5 H النايلسات 12398 27500 6/ 5 V

تردد قناة الأردن الرياضية على العربسات والهوتبيرد: