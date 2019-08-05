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تردد قناة الكويت الرياضية hd نايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:45 - 05 اغسطس 2019
تردد قناة الكويت الرياضية hd تردد قناة الكويت الرياضية hd
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تعد قناة الكويت الرياضة واحدة من أهم القنوات التي يتم بثها على شاشة التلفزيون الكويتي، وتسمى بقناة الكويت سبورت والتي تتبع وزارة الإعلام، والتي تضم قناتين للشأن الرياضي الأولى كويت بلس والثانية كويت بلس سبورت.

كما وتعمل القناة على نقل العديد من المباريات الرياضية الهامة والدوريات الرياضية التي تخص الأندية الكويتية، والمنافسات الرياضية الأخرى، ويتعرض اليوم مباراه فلسطين ولبنان وذلك تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على العربسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب
اتلانتيك بيرد 11054 27500 عمودي
العربسات 12523 27500 افقي

تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport 2019 على النايلسات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
نايلسات 11678 27500 رأسي 4/ 3

 

 تردد الكويت الرياضية على كافة الأقمار:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب
جالاكسي 19 12028 22000 3/4 أفقي H
هيسبا سات 12052 27500 3/4 أفقي H
يوتل سات 11055 27500 3/4 رأسي
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