تردد قناة العراقية الرياضية على النايل سات 2019

تعد العراقية الرياضية، واحدة من أهم القنوات الفضائية على النايلسات والتي تبث على التلفزيون العراقي، كما وتأسست القناة في عام 2005، وامتلكت الحق الحصري في نقل و إذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز.

كما وتهتم القناة بنقل جميع الأحداث والأخبار التي تهم الأندية والمنتخبات العراقية،و تعمل على نقل المباريات الهامة لها سواء كانت الودية أو الدورية، وتمتلك القناة من 5 إلى 6 استديوهات تحليلية لنقل وتحليل أحداث المباريات.

ومن اهم برامج قناة العراقية الرياضية:

برنامج برلمان الرياضية.

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج الدوري.

برنامج اوربيات.

برنامج معايشة رياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية: