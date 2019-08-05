رسائل عيد الاضحى المبارك 1440 - 2019

اكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ان عيد الاضحى المبارك للعام 1440 – 2019 في تاريخ يوم 11اغسطس 2019 مـ – 10 ذو الحجة 1440 هـ.

نقدم لكم التهاني لجميع الزوار والمتابعين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2019، اعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، آملين أن يتقبل الله اعمالنا واعمالكم باحسن القبول بمشيئة الله تعالي، وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب.

ومن رسائل عيد الاضحى 2019:

جمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير “

كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات

دُمتم للمكان والزمان أنساً وضياءً ودُمتم بـ فرح لا ينطَفيء وكُلُ عآم وانتمْ بصحة وأفراح ومسَرات

ربي يحفظ الغاليين من عذال العيد وحساده .. ويقبل منا ومنهم صالح العمل والعباده .. وعسانا وعساكم من عواده

مساء العيد مساء الورد .. مسائك عطر يا ماي الورد .. امسيك بليلة العيد واهديك باقة ورد .. واتمنى لك ايام مليانه بالفرح والخير .. وكل عام اونت بالف الف خير

جعل الله عيدكم فرحة .. بأعمال قُبلت وذنوب مُحيت ودرجات رُفعت ورقاب عُتقت “عيدكم سعيد “.



يهل العيد وتهل امانينا .. نسافر ويه الزمن لابعد مكان .. نرتجي قرب الحبيب ونحلم بالوصال .. مايكون العيد عيد الا بوجود الغاليين

رسالتي تسبق الكل .. وتهني الغالي قبل الكل .. وبعيد الاضحى تهني وتبارك .. ومن العايدين

في عيد الاضحى نسال الله .. ان يرزقكم حجا مبرورا .. ويجعل سعيكم نحو الطاعات مشكورا .. ويديم على قلوبكم بهجة وفرحا وسرورا .. وكل عام وانتم فرحة العيد

عادت علينا ايام الفرح .. وعاد العيد بأهله وناسه .. وياحلاة العيد بجمعة الحبايب .. كل عام واحنا اهل وحبايب .. كل عام وانتم بخير.

أجمل مسجات رسائل عيد الاضحى 2019 للاهل والاصدقاء: