اعلن الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في قطر ، عن نتائج الثانوية العامة في قطر للعام 2019 الدور الاول رسميا .

كما وأكد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم في قطر أن نسب النجاح أفضل من السنوات السابقة، حيث بلغت نسبة النجاح فى الثانوية العامة 82.9%.

واشار "الحرقان " من خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج الثانوية العامة في قطر الى أن 1960 طالب وطالبة حصلوا على نسبة 90% فأعلى في اختبارات الثانوية العامة 2018-2019 .

كما وحصلت طالبتان على نسبة 100 % هما ليلى ياسر علي عبد الوهاب مدرسة الكوثر الثانوية للبنات، رؤى بسام أحمد محمد مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، ومن الطلاب القطريين حصلت الطالبة سارة محمد سعيد عفيشه الكربي بمدرسة الكوثر الثانوية للبنات على نسبة 99.2.

حصل الطالب آدم رمضان محمود شعبان من المعهد الديني على نسبة 99.2، اما من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين حصل الطالب بلال عصمة علي البلوشي على نسبة 96.6، ومن مدرسة قطر للعلوم المصرفية حصلت الطالبة سارة أمير عبدالله أحمد الباكر على نسبة 98.7.

وعقدت وزارة التربية والتعليم العالي في قطر مؤتمر صحفي تم من خلاله الكشف الرسمي عن نتائج الثانوية العامة في قطر للعام 2019 لجميع الفروع الدراسية العلمي والادبي وكافة الفروع ، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في قطر .

وأفادت وزارة التعليم القطرية أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2018- 2019 ما يقرب من 11329 طالباً وطالبةً منهم 5788 طالباً و5541 طالبةً.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2019