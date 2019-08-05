بيان مهم للهيئة الوطنية لمسيرات العودة حول الفعاليات القادمة

قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين ، أن تقتصر فعاليات المسيرات الأسبوع المقبل على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة)، ومخيم العودة شرق خانيونس.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه سيتم استثناء يوم الجمعة (8/9) من أي فعاليات ، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك حيث يوافق يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة، على أن تكون الجمعة (8/16) التي تلي العيد المبارك جمعة الشباب الفلسطيني.

وانطلقت مسيرات العودة بـ30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.