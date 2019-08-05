سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019

تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019،كما ويسجل سعر الدولار عند مستوى 435 ليرة، وذلك حسب المصرف المركزي السوري.

وسجلت أسعار العملات في سوريا بالمصرف المركزي والسوق السوداء اليوم كالتالي:

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع الدولار الأمريكي 435 438 598 600 اليورو 483.05 486.45 664 668 الجنيه الاسترليني 721 730 الليرة التركية 107 108 الدولار الكندي 448 454 كورونا السويد 61 62 كورونا النرويج 66 67 كورونا الدنمارك 88 89

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 35 36 الريال السعودي 157 160 الدرهم الإماراتي 161 163 الريال القطري 162 165 الدينار الأردني 840 847 الدينار الكويتي 1953 1969 الدينار الليبي 421 425 الدينار البحريني 1576 1592 الريال العماني 1543 1558

ومن الازمات التي تشهدها الليرة السورية، الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا المضاربات الأقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، وايضا الحصار الأقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.

حيث يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ومعظم العملات بأسعار تزيد كثيراً في السوق الموازي، وبالتالي ومع عدم وجود ارهاصات للحل السياسي في الدولة فإن توقعات سعر الليرة السورية لهذا العام هي ثبات سعر صرفها في المصرف المركزي واضطراب يومياً في السوق السوداء.