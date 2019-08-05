سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019

تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019،كما ويسجل سعر الدولار عند مستوى 435 ليرة، وذلك حسب المصرف المركزي السوري.
وسجلت أسعار العملات في سوريا بالمصرف المركزي والسوق السوداء اليوم كالتالي:
|العملة
|المصرف المركزي شراء
|المصرف المركزي بيع
|السوق السوداء شراء
|السوق السوداء بيع
|الدولار الأمريكي
|435
|438
|598
|600
|اليورو
|483.05
|486.45
|664
|668
|الجنيه الاسترليني
|721
|730
|الليرة التركية
|107
|108
|الدولار الكندي
|448
|454
|كورونا السويد
|61
|62
|كورونا النرويج
|66
|67
|كورونا الدنمارك
|88
|89
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الجنيه المصري
|35
|36
|الريال السعودي
|157
|160
|الدرهم الإماراتي
|161
|163
|الريال القطري
|162
|165
|الدينار الأردني
|840
|847
|الدينار الكويتي
|1953
|1969
|الدينار الليبي
|421
|425
|الدينار البحريني
|1576
|1592
|الريال العماني
|1543
|1558
ومن الازمات التي تشهدها الليرة السورية، الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا المضاربات الأقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، وايضا الحصار الأقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.
حيث يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ومعظم العملات بأسعار تزيد كثيراً في السوق الموازي، وبالتالي ومع عدم وجود ارهاصات للحل السياسي في الدولة فإن توقعات سعر الليرة السورية لهذا العام هي ثبات سعر صرفها في المصرف المركزي واضطراب يومياً في السوق السوداء.