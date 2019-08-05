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سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5-8-2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:50 - 05 اغسطس 2019
الليرة التركية مقابل الليرة السورية الليرة التركية مقابل الليرة السورية
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تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019،كما ويسجل سعر الدولار عند مستوى 435 ليرة، وذلك حسب المصرف المركزي السوري.

وسجلت أسعار العملات في سوريا بالمصرف المركزي والسوق السوداء اليوم كالتالي:

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي 435 438 598 600
اليورو 483.05 486.45 664 668
الجنيه الاسترليني     721 730
الليرة التركية     107 108
الدولار الكندي     448 454
كورونا السويد     61 62
كورونا النرويج     66 67
كورونا الدنمارك     88 89

 

العملة سعر الشراء سعر البيع
الجنيه المصري 35 36
الريال السعودي 157 160
الدرهم الإماراتي 161 163
الريال القطري 162 165
الدينار الأردني 840 847
الدينار الكويتي 1953 1969
الدينار الليبي 421 425
الدينار البحريني 1576 1592
الريال العماني 1543 1558

 

ومن الازمات التي تشهدها الليرة السورية، الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا المضاربات الأقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، وايضا الحصار الأقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.

 

حيث يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ومعظم العملات بأسعار تزيد كثيراً في السوق الموازي، وبالتالي ومع عدم وجود ارهاصات للحل السياسي في الدولة فإن توقعات سعر الليرة السورية لهذا العام هي ثبات سعر صرفها في المصرف المركزي واضطراب يومياً في السوق السوداء.

 

 

 

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