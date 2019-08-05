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سعر الريال بالجنيه المصري اليوم فى مصر

  • فلسطين اليوم
  • 13:25 - 05 اغسطس 2019
سعر الريال بالجنيه المصري اليوم فى مصر سعر الريال بالجنيه المصري اليوم فى مصر
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سجل سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين سعر يتراوح ما بين 4.42 جنيه للشراء، و ترتفع حتى تصل إلى 4.45 جنيه للبيع، وتختلف القيمة وفق الأسعار المتداولة في النطاق الجغرافي للمعاملة.

كما ويحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في تعاملات مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، وكان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي:

البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4025 4.4296
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.397 4.4336
سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.397 4.4336
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.36821 4.42270
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 4.3766 4.4203
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.3946 4.4340
أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4037 4.4311
 
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