سعر الريال بالجنيه المصري اليوم فى مصر

سجل سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين سعر يتراوح ما بين 4.42 جنيه للشراء، و ترتفع حتى تصل إلى 4.45 جنيه للبيع، وتختلف القيمة وفق الأسعار المتداولة في النطاق الجغرافي للمعاملة.

كما ويحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في تعاملات مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، وكان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي: