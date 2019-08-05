سعر الريال بالجنيه المصري اليوم فى مصر

سجل سعر بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الاثنين سعر يتراوح ما بين 4.42 جنيه للشراء، و ترتفع حتى تصل إلى 4.45 جنيه للبيع، وتختلف القيمة وفق الأسعار المتداولة في النطاق الجغرافي للمعاملة.
كما ويحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في تعاملات مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، وكان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي:
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4025
|4.4296
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.397
|4.4336
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.397
|4.4336
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.36821
|4.42270
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
|4.3766
|4.4203
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.3946
|4.4340
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4037
|4.4311