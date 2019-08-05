كيفية طباعة تصريح الحج 1440

تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية، كافة المساعدات للأفواج السياحية للحج الداخلي والخارجي على الحد سواء، لذلك عكفت على تفعيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 من أجل التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم، لاسيما في ظل الجهود الشاقة التي تواجه المواطنين أثناء أداء مناسك الحج.

بدأت وزارة الحج والعمرة في تفعيل رابط المسار الإلكتروني وهو الموقع المنوط به تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وبذلك أصبح موقع المسار الإلكتروني هو المنوط به وحده دون غيره الحجز لأداء مناسك الحج هذا العام 1440، وقد تم تطوير الموقع ليكون قادر على استعياب جميع المتقدمين للحجز.

نقدم لكم طريقة التسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على رابط المسار الإلكتروني

إضافة البيانات الشخصية للمواطن.

تحديد باقة الحج المناسبة لك.

استخراج الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.

إصدار التصريح بالحج.

في النهاية ترسل بيانات المستفيد لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.

ومن الجدير ذكره، ان وزارة الحج و العمرة حريصة بالغ الحرص على أداء مهامها في خدمة حجيج الرحمن، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية، وذلك بهدف تيسير إجراءات أداء المناسك، وتعمل الوزارة على ضبط وتقنين منظومة الحج سواء لحجاج الداخل أو الخارج.