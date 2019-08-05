مدى: 21 وسيلة اعلام فلسطينية تتبنى وثيقة لمواجهة خطاب الكراهية

أَقَرت 21 وسيلة إعلام فلسطينية وثيقة لمواجهة خطاب الكراهية الداخلي في الاعلام الفلسطيني، وذلك ضمن مشروع مواجهة خطاب الكراهية الذي نفذه مركز مدى بدعم من منظمة اليونسكو/ البرنامج الدولي لتنمية الاتصال.

جاء ذلك بعد دعوة المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" لوسائل الاعلام الفلسطينية لاجتماع تشاوري لنقاش إقرار وثيقة لمواجهة خطاب الكراهية في الإعلام المحلي الفلسطيني، والالتزام بمبادئ العمل الصحفي واخلاقياته والابتعاد عن التحريض والكراهية والتميز والعنصرية الحزبية أو الدينية أو الجغرافية، حيث تم التوصل الى الصيغة النهائية من الوثيقة بعد عدة مناقشات وحوارات مع وسائل الاعلام حول بنودها.

تهدف هذه الوثيقة الى الحد من خطاب الكراهية الذي قد تنقله او تنشره الوسائل الاعلامية والتزامها بالموضوعية في العمل الصحفي وعدم الانحياز لطرف ضد طرف آخر، واعتمادها قيم التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر واختلاف التوجهات، وعدم التشهير أو التحريض على الكراهية والعنف ضد أي شخص أو مؤسسة أو جهة رسمية أو غير رسمية فلسطينية على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، ونقل الأخبار والمعلومات بطريقه موضوعية مهنية دون إثارة للفتنه او الطائفية، والامتناع عن نشر الأخبار التي تنطوي على تحريض أو كراهية او تمييز أو أي شكل من اشكال العنصرية في مضمونها، ومراعاة تدقيق ومراجعة الأخبار والخطابات قبل نشرها لضمان عدم احتوائها على خطاب كراهية.

جدير بالذكر أن مركز مدى كان نفذ عدة نشاطات ضمن مشروع مواجهة خطاب الكراهية في فلسطين من ضمنها ورش تدريبية لمجموعة من الصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لرفع الوعي وزيادة الادراك حول خطاب الكراهية والتمييز بينه وبين حرية الرأي والتعبير، كما نفذ المركز حملة اعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام للتعريف بخطاب الكراهية وآثاره السلبية على الاعلام والمجتمع، بالإضافة الى الحلقات الاذاعية التي تناولت عدة مواضيع تتعلق بمواجهة خطاب الكراهية اعلامياً ومجتمعياً.

كما أصدر المركز دليلاً خاصاً حول خطاب الكراهية هو الاول من نوعه في فلسطين.

وتنص وثيقة مواجهة خطاب الكراهية الداخلي في وسائل الاعلام الفلسطينية على :

نحن الإعلاميون ممثلو وسائل الإعلام الفلسطينية، إيماناً منا بدور الإعلام في تعزيز حرية الرأي والتعبير واحترام التعددية والرأي الآخر، وانطلاقا مما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين والتشريعات الفلسطينية نؤكد على أن تطور مهنتنا وتعزيز دورها يحتاج منا إلى تطبيق والالتزام بمبادئ التعددية والمساواة والنزاهة والشفافية ونبذ العنف والتحريض والدعوة إلى الكراهية، وعليه نعلن التزامنا بما يلي:

الموضوعية في العمل الصحفي وعدم الإنحياز لطرف ضد طرف آخر.

اعتماد قيم التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر واختلاف التوجهات.

عدم التشهير أو التحريض على الكراهية والعنف ضد أي شخص أو مؤسسة أو جهة رسمية أو غير رسمية على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الإنتماء السياسي.

نقل الأخبار والمعلومات بطريقه موضوعية مهنية دون إثارة للفتنه او الطائفية.

الإمتناع عن نشر الأخبار التي تنطوي على تحريض أو كراهية أو تمييز أو أي شكل من اشكال العنصرية في مضمونها.

مراعاة تدقيق ومراجعة الأخبار والخطابات قبل نشرها لضمان عدم احتوائها على خطاب كراهية، من خلال تطبيق الاختبار السداسي الذي اعتمدته المنظمات الدولية لتوضيح مدى كون الخبر أو الخطاب يعد خطاب كراهية أم لا، والذي يشمل:

تقييم سياق وفداحة الخطاب.

تأثير الشخص المتحدث من حيث سلطته وتأثيره على الجمهور.

النيَة او القصد الواضح للانخراط في خطاب الكراهية.

محتوى الخطاب وما يحمله من دعوه مباشرة او غير مباشرة للتمييز او العنصرية او العنف او العداء.

نطاق الخطاب وشدة تردده.

احتمالية وقوع الضرر من الخطاب.

أسماء المؤسسات الإعلامية التي وافقت على تبني الوثيقة:

وكالة فلسطين اليوم

إذاعة صوت القدس

صحيفة الاستقلال

قناة فلسطين اليوم

شبكة معاً الإخبارية

إذاعة راية FM

إذاعة نساء FM

إذاعة 24 FM

وكالة وطن للانباء/ تلفزيون وطن

إذاعة بيت لحم 2000

شبكة قدس الإخبارية

شبكة فلسطين الإخبارية PNN

إذاعة علم

صحيفة الحدث

تلفزيون المهد

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

مدار نيوز للأنباء

وكالة سوا

إذاعة صوت الوطن

راديو البلد

اذاعة عروبة