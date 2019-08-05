طريقة تقديم نموذج بدل التميز وزارة الصحة 1440 في السعودية

اعتمدت وزارة الصحة ضوابط صرف "بدل التميز" للممارسين الصحيين بعد ما رفعت اللجنة المركزية للبدلات بالوزارة توصيتها إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.

وأكدت الوزارة أنها لن تقبل أي طلبات بعد الفترة المشار إليها باستثناء التي ترد لها مبررات مقبولة للجنة، ويستثنى من ذلك الطلبات التي تحتوي على عنصر تأليف كتب علمية أو تثقيفية أو عنصر الحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي حيث يتم البت من خلال اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة.

كما ويعتبر نموذج بدل التميز وزارة الصحة 1440، من ضمن البدلات الخاصة بالصحيين والممارسين التابعين لوزارة الصحة السعودية ، كما ويحصل من خلالها المنتسبين لوزارة الصحة على مكافأة مالية، ويجب الحصول على نموذج بدل التميز وزارة الصحة 1440 وتعبئة البيانات الخاصة بالمنتسبين وتقديمه بشكل إلكتروني لوزارة الصحة والجهات المختصة، وذلك من أجل النظر فيه وصرف المكافأة المستحقة عنه، حيث تحرص وزارة الصحة على حث الموظفين التابعين لها على التميز وإتقان عملهم ومكافأتهم على ذلك بشكل دوري.

يمكنكم تحميل نموذج بدل التميز وزارة الصحة 1440 من هـــــنــــــا