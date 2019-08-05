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الاحتلال بقتحم موقع سبسطية الأثري ويغلقه أمام المواطنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:56 - 05 اغسطس 2019
سبسطية سبسطية
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اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من " الإدراة المدنية، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".

وأضاف ان قوات الاحتلال تحاول جاهدة منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحي والعمل بها، تحت حجج وذرائع واهية، مشيرا إلى أن المجلسين الاستشاري والتنفذي لمحافظة نابلس سينعقدان يوم غد على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال.

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