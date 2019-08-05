اسعار الدواجن فى مصر اليوم

وتشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر تراجعا ملحوظا في الاسواق المصرية، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، وذلك بسبب وفرة الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

كما وتم تحديد أسعار الدواجن اليوم الإثنين وهي كالتالي:

لحم أبيض سعر الكيلو 22.00 جنيه

لحم ساسو سعر الكيلو 36.00 جنيه

لحم بلدي سعر الكيلو 37.00 جنيه

لحم امهات سعر الكيلو 20.00 جنيه

بط بكيني عمر يوم من 03.80 جنيه إلى04.00 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه

بط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى13.00 جنيه

كتكوت أبيض عمر يوم من 04.75 جنيه إلى5 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم من 4 جنيه إلى04.25 جنيه

كتكوت بلدي عمر يوم من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيه

بيض أحمر سعر الكرتونه يتراوح من 34.00 جنيه إلى34.50 جنيه

بيض أبيض سعر الكرتونه من 32.00 جنيه إلى32.50 جنيه

بيض بلدي سعر الكرتونه من 35.00 جنيه 35.50 جنيه

ويلجأ الكثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

ومن الجدير ذكره، ان مصر العربية تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، ويتراوح سعر فراخ المزارع الأحمر مابين 40 و45 جنيهًا، والأوراك الدواجن البيضاء 33 جنيهًا للكيلو، أما صدور البانيه بـ65 جنيهًا للكيلو.

وفي المدن تختلف الأسعار عن الريف، وغالبا ما يهتم أهل الريف المصري بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر ماديا من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.