أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 أغسطس 1440 فى مصر

تشهد أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الاثنين، حالة من الهدوء والاستقرار ومن أهمها الحديد والأسمنت ، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع.
ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.
نتابع معكم سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، كما وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي :
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
وتشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، كما كانت اسعارها اليوم على النحو التالي:
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|المسلح
|830
|833
|835
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|813
|813
|815
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|818
|823
|823
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|818
|823
|823
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|828
|835
|838
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|810
|810
|823
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|805
|805
|810
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|813
|813
|815
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|818
|818
|815
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|808
|808
|825
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|805
|805
|810
|أسمنت العريش
|العسكري
|808
|808
|820
|أسمنت سيناء
|سيناء
|805
|805
|813
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|813
|815
|823
|السويس للأسمنت
|السويس
|810
|810
|818
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|828
|828
|833
|أسمنت حلوان
|حلوان
|825
|825
|833
|أسمنت شورى
|شورى
|805
|805
|815
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|825
|825
|833
|أسمنت السويدي
|السويدي
|830
|830
|835
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|808
|808
|813
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|805
|805
|810
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|808
|808
|820