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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 أغسطس 1440 فى مصر

  • فلسطين اليوم
  • 12:32 - 05 اغسطس 2019
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين
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تشهد أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الاثنين، حالة من الهدوء والاستقرار ومن أهمها الحديد والأسمنت ، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع.

ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

نتابع معكم سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، كما وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي :

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

 

وتشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، كما كانت اسعارها اليوم على النحو التالي:

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
  المسلح 830 833 835
الشركة العربية للأسمنت النصر 813 813 815
أسمنت أسيوط المهندس 818 823 823
صناعات مواد البناء التعمير 818 823 823
أسمنت أسك المنيا أسيك 828 835 838
أسمنت أسيك المنيا حورس 810 810 823
أسمنت النهضة الصخرة 805 805 810
أسمنت وادي النيل المصري 813 813 815
أسمنت وادي النيل وادي النيل 818 818 815
لافارج للأسمنت المخصوص 808 808 825
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 805 805 810
أسمنت العريش العسكري 808 808 820
أسمنت سيناء سيناء 805 805 813
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 815 823
السويس للأسمنت السويس 810 810 818
أسمنت بورتلاند طرة طرة 828 828 833
أسمنت حلوان حلوان 825 825 833
أسمنت شورى شورى 805 805 815
مصر بني سويف مصر بني سويف 825 825 833
أسمنت السويدي السويدي 830 830 835
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 813
مصر للأسمنت قنا المسلة 805 805 810
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 808 820
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