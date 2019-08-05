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مفتي القدس يحذر من مساعي جماعات الهيكل لفرض واقع جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:37 - 05 اغسطس 2019
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اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الحملة التي تشنها جماعات الهيكل المزعوم باقتحاماتها للأقصى ودعوة أنصارها للمزيد من الاقتحامات بمناسبة ما يسمى خراب الهيكل، تأتي بالتزامن والتساوق مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة في القدس المحتلة من عمليات هدم في حي وادي الحمص ومصادرة للأراضي.

وحذر الشيخ حسين من مساعي جماعات الهيكل المزعوم التي تعمل على فرض واقع جديد في الأقصى وصولاً لرفع يد الأوقاف الاسلامية عن المسجد، لتتدخل هي في شؤونه الإدارية والإعمارية وكل ما يتعلق به لبسط السيطرة عليه. مؤكدا في السياق ذاته أن المسؤولية عن ادارة شؤون الأقصى هي مسؤولية الأوقاف الاسلامية، الأمر الذي تتبناه الحكومة الأردنية أيضاً.

وقال الشيخ حسين إن المسجد الأقصى اسلامي، وبالتالي فإن المسؤولية عن حمايته ورعايته هي مسؤولية جماعية على كل المسلمين دول وحكومات وشعوب، داعياً المسلمين في كل أنحاء العالم أن يهبوا للدفاع عن الأقصى.

 

 

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