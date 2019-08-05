تردد قناه beIN SPORTS HD1 بي إن سبورت الناقلة لمبارة النصر السعودي والوحدة الاماراتي

يستعد كل من نادي النصر السعودي والوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، لاقامة مباراة، وذلك ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب ”الملك فهد الدولي“.

كما وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1.

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sports ، من أشهر القنوات الرياضية المتنوعة، التي تقوم ببث الكثير من المباريات الرياضية المختلفة، والتي يهتم بها الملايين في الوطن العربي أجمع .

تقوم مجموعة قنوات bein sports التي تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 و تقوم ببث مباريات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات العربية المتحدة ، أنها تقوم بنقل كافة المباريات عبر قنواتها الرياضية المختلفة.

تردد قناة bein sports الرياضية 2019:

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500