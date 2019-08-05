ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناه beIN SPORTS HD1 بي إن سبورت الناقلة لمبارة النصر السعودي والوحدة الاماراتي

  • فلسطين اليوم
  • 12:10 - 05 اغسطس 2019
لمبارة النصر السعودي والوحدة الاماراتي لمبارة النصر السعودي والوحدة الاماراتي
جوال
مشاركة

 

يستعد كل من نادي النصر السعودي والوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، لاقامة مباراة، وذلك ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب ”الملك فهد الدولي“.

كما وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1.

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sports ، من أشهر القنوات الرياضية المتنوعة، التي تقوم ببث الكثير من المباريات الرياضية المختلفة، والتي يهتم بها الملايين في الوطن العربي أجمع .

تقوم مجموعة قنوات bein sports التي تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 و تقوم ببث مباريات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات العربية المتحدة ، أنها تقوم بنقل كافة المباريات عبر قنواتها الرياضية المختلفة.

تردد قناة bein sports الرياضية 2019:

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر            التردد والاستقطاب   معدل الترميز
 النايل سات          12245 عمودي      27500
سهيل سات 1           11566 أفقي     27500
نايل سات   الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي     27500

 

 

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1
القمر التردد EFC
نايل سات 11084 (h) 5/6
عرب سات 12379 (h) 5/6
سهيل سات 11547 (v) 5/6
نايل سات 12245 (v) 3/4
نايل سات 12264 (h) 2/3
الأكثر مشاهدة

متعلقات