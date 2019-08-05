موعد مباراة النصر والوحدة الاماراتي أبطال آسيا 2019

يستعد كل من نادي النصر السعودي والوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، لاقامة مباراة، وذلك ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام على ملعب ”الملك فهد الدولي“.

كما وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ومن المتوقع ان من يعلق عليها حسن العيدروس، وذلك بالإضافة إلى نقلها على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل السعودية فقط.

وتأهل النصر لهذا الدور في دوري أبطال آسيا، بعد احتلال المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ذوب آهان أصفهان الإيراني متصدر المجموعة.

أما الوحدة الإماراتي، فتأهل متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أيضًا عن اتحاد جدة السعودي وصيف المجموعة.

ومن الجدير ذكره ، ان تقام مباراة الإياب في الثاني عشر من أغسطس الجاري بملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.