"دمى نتنياهو" تستوطن مقر الليكود

نشر الاعلام العبري، اليوم الاثنين، صورة لدمى وضعها نشطاء من حزب المعسكر الديمقراطي الذي يضم ميرتس وإسرائيل الديمقراطية أمام مقر حزب الليكود.

ووفق الاعلام العبري، فقد وضع النشطاء 40 دمية وكتب على الدمى أسماء أعضاء الليكود الذين وقعوا أمس الأحد على عريضة لدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة كمرشح وحيد عن الحزب لرئاسة الوزراء.

وقال المعسكر الديمقراطي، إن الليكود تحول رسميًا إلى حزب خاص بنتنياهو، والذين وقعوا على العريضة أمس فقدوا كل الأيديولوجيات والتفكير بالمستقبل، وباتوا يفضلون بشكل رئيس ولائهم لنتنياهو على ولائهم "لإسرائيل".

وكان ديفيد بيتان القريب من نتنياهو جمع توقيعات لدعمه في الانتخابات، عقب تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" حول ترشيحه شخصية أخرى من الليكود لرئاسة الحكومة المقبلة.