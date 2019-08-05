موعد مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن اصفهان بتوقيت مكة المكرمة

تنطلق اليوم اولى مباريات الذهاب لدور 16 بدوري ابطال اسيا، ويعتبر هذا الموسم لدول غرب اسيا، كما ويستعد فريقا نادي الاتحاد و ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين، للمباراة الذي تترقبه جماهير العميد بشغف كبير وتأمل في تقديم صورة إيجابية .

كما وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد زعبيل بنادي الوصل، وستكون المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة فقط.

واشار نادي الاتحاد في بيان رسمي أمس، عن قرراه باستبعاد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم هارون كمارا وجابر عيسى، بشكل نهائي من قائمة الفريق الآسيوية، وذلك بعد الاتفاق مع الجهاز الفني، حفاظًا على موقف النادي القانوني، ومنعًا للمخاطرة.

واوضح حساب الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إيضاحًا لما يتم تداوله حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ16؛ لأنها مباراتان فقط، للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي".