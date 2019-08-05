اجازة عيد الاضحى ٢٠١٩ في سلطنة عمان

اعلن مرسوم سلطاني في سلطنة عمان عن موعد اجازة عيد الاضحى لعام 2019، وذلك ستبدأ الاجازة من يوم الاحد 11 اغسطس(العاشر من ذي الحجة 1440 )، كما وتستمر الاجازة الى 14 اغسطس ( الثالث عشر من ذي الحجة)، كما يُتوقع أن يُضاف يوم الخميس إلى الإجازة لكونه واقعًا بين إجازتين، وبذلك تكون أجازة العيد ٧ أيام كاملة.

ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ أعلنت ان السبت 3اغسطس اول يوم من ذي الحجة 1440 (غرة ذي الحجة)، وعليه سيصادف عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري، على أن تكون وقفة عرفة يوم الأحد 11 أغسطس.

كما و تستمر احتفالات عيد الأضحى لأربعة أيام بعد الموعد الرسمي للعطلة. كما أنه تتزامن مع نهاية موسم الحج، وهو الوقت الذي يذهب فيه الكثير من المسلمين للحج إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، و تقام أيضاً صلوات في المساجد والمنازل في الصباح، إضافة إلى الولائم الاحتفالية، وتبادل الهدايا، وتقديم الطعام للفقراء كجزء من احتفالات العيد.