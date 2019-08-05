اجازة عيد الاضحى ٢٠١٩ في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، رسميا عن موعد إجازة عيد الأضحى 2019، حيث سيكون اول يوم اجازة هو يوم السبت 11 من اغسطس، وذلك بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، على أن يبدأ الدوام ويعود الجميع للعمل من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.

كما وأعلنت الكويت سابقا، أن أول أيام ذي الحجة 1440 هو يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019، وأن يوم وقفة عرفات سيكون يوم السبت 10 أغسطس، وأن أول أيام العيد هو يوم الأحد 11 أغسطس.

كما وستكون مدة إجازة عيد الأضحى بالكويت 2019، مناسبة لقضاء عطلة متميزة وخاصة وأنها تأتي خلال فصل الصيف، حيث يخطط الكثيرين لقضاء عطلة سياحية داخل الكويت، والبعض الآخر يخطط لقضاء عطلة متميزة خارج الكويت في أحد الوجهات السياحية العربية أو العالمية.

ويعد عيد الأضحي، من أهم المناسبات والأعياد الدينية لدى المسلمين، وينتظر قدومه الكبار والصغار، لما به من مظاهر البهجة والسرور التي تعم على الكل ونبدأ أيامه بصلاة العيد مع شروق أول أيام العيد مع التكبيرات التي تبدأ من ليلة أول يوم حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى.