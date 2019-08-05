اجازة عيد الاضحى 2019 في السعودية

اعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك لعام 2019 في المملكة، موضحة ان الاجازة ستبدأ يوم الاثنين الموافق 5 اغسطس 2019 (الرابع من ذي الحجة 1440)، كما وستنتهي الاجازة يوم الأحد الموافق 18 اغسطس (السابع عشر ذي الحجة)، أي ان عدد ايام الاجازة سيكون 12 يوم.

واشارت اللجنة الفلكية، الى ان اول يوم في عيد الاضحى لهذا العام سيكون يوم الاحد 11 اغسطس، وذلك سيكون 10 اغسطس يوم عرفة، هذا وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة.

كما وتلتزم المؤسسات الحكومية في السعودية بتلك المدة للاجازة، فيما عدا بعض القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، أما القطاع الخاص يمنح عدد أيام أقل للموظفين.

كما ويعد عيد الأضحي، من أهم المناسبات والأعياد الدينية لدى المسلمين، وينتظر قدومه الكبار والصغار، لما به من مظاهر البهجة والسرور التي تعم على الكل ونبدأ أيامه بصلاة العيد مع شروق أول أيام العيد مع التكبيرات التي تبدأ من ليلة أول يوم حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى.