نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي امس

انتهت مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء امس، والتي بدأت الساعة الرابعة عصرا حيث انتهت بفوت مانشستر سيتي 4/3 ، وذلك بكأس الدرع الخيرية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الفعلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك علي ملعب ويمبلي.

كما وكانت المباراة امس، تحمل أجواء تنافسية بين الفريقين في بداية الموسم الجديد، وذلك نظرآ للعداواة والمنافسة الشديدة بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الذي تمكن من تحقيقة والفوز به مانشستر سيتي، الذي استطاع امس من تحقيق الفوز علي منافسة في بطولة الدوري في بطولة الدرع بركلات الجزاء الترجيحية.

كما وكانت التشكيلة الرسمية لليفربول كالآتي: أليسون – أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرسون – فابينيو – هندرسون – فيندالدوم – أوريجي – صلاح – فيرمينو.

اما تشكيل مانشستر سيتي الأساسي هو: حراسة المرمى: برافو، الدفاع: ووكر – ستونز – أوتامندي – زينتشنكو، الوسط: رودري – دي بروين – ديفيد سيلفا، وفي الهجوم: بيرناردو سيلفا – ستيرلينج – ساني.

وتمكن مانشستر سيتي من التتويج باللقب على حساب ليفربول بعدما انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل الايجابي بهدف لكلاً منهما وابتسمت ركلات الترجيح للفريق السماوي.