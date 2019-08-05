"مهجة القدس": الأسير إبراهيم سعيد يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد إبراهيم زياد إبراهيم سعيد "الشنار" (29 عاماً) من مدينة نابلس؛ وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة (46) شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/10/2015م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بنشاطات والتخطيط لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير إبراهيم سعيد ولد بتاريخ 24/07/1990م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر إبراهيم سعيد وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.