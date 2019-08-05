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محررو الجهاد يؤمون خيمة "المضربين" في الدهيشة ومنزل حلبية في أبو ديس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:34 - 05 اغسطس 2019
محررو الجهاد محررو الجهاد
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أَمَ وفد من محرري الجهاد الإسلامي منزل ذوي الاسير المريض المضرب الرفيق حذيفة حلبية وذلك في مدينة أبو ديس شرق القدس.

وتحدث والد الاسير البطل حلبية لوفد الجهاد عن حياة ومرض وصمود ابنه الاسير حذيفة مؤكدا أن نجله وكما يعرفه لن يتراجع عن خطوته حتى نيل حريته بمشيئة الله تعالى.

وانتقل الوفد بعدها لخيمة الأسرى المضربين في مخيم الدهيشة ملتقيا بذوي الاسيرين المضربين محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات..

وفي إطار جولة الوفد في بيت لحم ام المحررون منزل القيادي الشيخ بسام أبو عكر مهنئين بحريته بعد قرابة العامين في الإعتقال الإداري..

وشارك المحررون باستقبال الأسير عبدالله عبيات في جبل هندازة في بيت لحم وتحدث الشيخ خضر عدنان بكلمة أكد فيها الاعتزاز بالتقاء ذوي الشهداء ومنهم الشهيدين حسين و عاطف عبيات...يذكر أن المحرر عبيات تحرر أمس من سجن هدريم بعد ان أمضى سبع سنوات في الأسر.

وختم الوفد جولته بتقديم التعازي لذوي المحرر يوسف أبو عطوان في مدينة الخضر ببيت لحم..وقدم الشيخ عدنان التعازي بكلمة في الحضور في بيت العزاء.

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