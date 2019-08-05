نتيجة مباراة برشلونة وأرسنال مساء امس

حصد فريق برشلونة، على لقب الليجا للعام الثاني على التوالي، وذلك مساء امس الاحد، في المباراة التي جمعت بينه وبين ارسنال في مباراة كأس جوهان غامبر، كما ويستعد الفريق البرشلوني للموسم الكروى الجديد بلعب مباراتين وديتين كانت المباراة الأولى أمام تشيلسي وانتهت بفوز تشيلسى بهدفين مقابل هدف، وفى المباراة الثانية فاز الفريق الكتالونى على فريق فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل لاشىء.

انتهت مساء امس المباراة لبرشلونة وذلك بنتيجة 2/1 ، حيث يستعدء فريق برشلونة لبدء الدورى الأسبانى يوم 16 أغسطس 2019، بينما سيبدأ الدورى الانجليزى يوم 9 أغسطس 2019، كما وستقام على ملعب كامب نو، فى تمام الثامنة مساء الأحد بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع ان المباراة ستذاع على عدد من القنوات الأجنبية و مذاعة أيضا على قناة الشارقة الرياضية.

وفي السياق نفسه، كانت المباراة في الدقيقة السادسة من الشوط الاول نتيجتها تعادل سلبي بينما في الدقيقة 18 هناك تسديدة قوية من جريزمان خارج الملعب، وعند مرور نصف ساعة من بداية المباراة النتيجة ايضا 0/0، اما الدقيقة 39 و فريق الارسنال متقدم الان بهدف مقابل لاشىء.

اما في الشوط الثانى من مباراة المباراة اصبحت النتيجة في الدقيقة 80، 1/1، وعند وصول الدقيقة الاخيرة في المباراة النتيجة أصبحت برشلونة تقدم بهدفين مقابل هدف واحد، حتى انتهت المباراة 2/1 لبرشلونة.