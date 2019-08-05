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الأسير المجاهد محمد حسين يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:31 - 05 اغسطس 2019
محمد حسين محمد حسين
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد محمد ساري محمد حسين "أبو ساري" (39 عاماً)؛ من مخيم نور شمس قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/08/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي (25) عاماً وعشرة أشهر؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.
جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد حسين ولد بتاريخ 19/06/1980م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون، وهو شقيق الأسير عدنان ساري محمد حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة (24) عاماً وهو أيضاً ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع حالياً في سجن هداريم.
 

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