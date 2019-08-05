كم عدد الأسرى الحاصلين على الشهادات الجامعية داخل سجون الاحتلال ؟

ذكرت قناة كان "الإسرائيلية" بأنه رغم حظر "إسرائيل" على الأسرى الفلسطينيين تعلم الدراسة الجامعية من داخل السجون "الإسرائيلية" الا أن 93 اسيراً فلسطينياً قابعين داخل السجون "الإسرائيلية" حصلوا علي شهادة الليسانس الجامعية.

وقال موقع المستوطنين7 انه تقدم للدراسة الجامعية قرابة 1,026 للحصول علي شهادة الليسانس، مشيراً الى انه في كل سجن هناك بضع عشرات من الطلاب يدرسون للحصول على شهادات أكاديمية و في الأسبوع الماضي ، احتفل بالحدث في السلطة الفلسطينية ، الذي حضره رئيس سلطة الاسرى قدري أبو بكر و حاكم الخليل ، جبرين بكري وممثلون عن وزارة التعليم الفلسطينية.

وجاء في التقرير بأن سلطة الاسري وهي هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تقوم بتمويل للتعليم العالي للسجناء الأمنيين ، ويتم ذلك من خلال جامعة القدس المفتوحة وجامعة ابو ديس والجامعة الاسلامية بغزة .