توغل "إسرائيلي" محدود شرق غزة وتجريف أراضي المواطنين

توغلت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرق مدينة غزة مدعومة بطائرات استطلاع حلقت في المكان.

وأفاد مراسلنا، بخروج أربعة جرافات من نوع D9 لمسافة 150 متر غرب السياج الأمني انطلاقًا من موقع ملكة العسكري، وقيامها بأعمال تجريف باتجاه الجنوب مع تواجد جيبات عسكرية وآليات مدفعية وناقلة جند خلف السواتر الترابية داخل السياج الأمني شرقي المدينة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تتوغل بشكل يومي ومحدود في المناطق الحدودية للقطاع، وتجرّف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني بذريعة عدم استخدامها من المقاومة الفلسطينية في أعمال ضد الاحتلال "الإسرائيلي".