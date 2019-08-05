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تضرر كبير في قسمي 19 و20

نادي الأسير: أسرى عوفر يواصلون إضرابهم حتى التوصل لحلول بعد اقتحام الأمس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:48 - 05 اغسطس 2019
معتقلات -اسرى معتقلات -اسرى
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قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوّات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال أحدثت تدميراً كبيراً في قسمي (19 و20) في معتقل "عوفر"، وذلك بعد عملية اقتحام نفّذتها يوم أمس مستهدفة وجود القيادات التنظيمية للأسرى.

وأوضح نادي الأسير أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاماً)، وقامت بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، مشيراً إلى أنّه تمّ فكّ قيدهم وإعادتهم من الزنازين لاحقاً.

وأضاف نادي الأسير أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو (20) أسيراً إلى الزنازين من القسم (20)، فيما نقلت خمسة أسرى إلى معتقل "جلبوع"، وعدداً إلى معتقلات الجنوب.

وأشار نادي الأسير إلى أن أعادوا الوجبات التي تقدّمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام وهم مستمرّون اليوم في إضراب حتّى التّوصل لحلول.

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