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"النقد" تحذّر من عمليات مالية مع مجهولين خارج فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:36 - 05 اغسطس 2019
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ناشدت سلطة النقد الفلسطينية، مساء أمس الأحد، المواطنين أخذ الحيطة والحذر فيما يخص تنفيذ أية عمليات مالية مع أطراف مجهولة خارج دولة فلسطين.

وقالت النقد، في بيان صحفي لها، إن بلاغات قد وردت حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات احتيال عبر تلقيهم رسائل أو اتصالات من أشخاص مقيمين خارج دولة فلسطين تحثهم على إرسال حوالات مالية سريعة لهم بهدف الإسراع وتسهيل إرسال الجوائز والتبرعات لهم تحت مسميات فوزهم بمبالغ مالية أو سيارات فارهة من خلال برامج معينة، أو استخدام أسماء لأمراء وأثرياء عرب لتلقي تبرعات، وغير ذلك من الوعود الكاذبة.

وحذرت النقد المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذا النوع من الأساليب الجرمية، وذلك حماية للمواطنين من التعرض لعمليات نصب أو احتيال وحفاظا على الاستقرار المالي.

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