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19 قتيلاً في انفجار أمام معهد الأورام بالقاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 05 اغسطس 2019
صورة من مكان الحريق صورة من مكان الحريق
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين، أن عدد القتلى في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة ارتفع إلى 19 شخصا فضلا عن إصابة 30 آخرين.

وأضافت أنه تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيرا على أهالي المصابين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّه “حال سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بثلاث سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام”.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددا من السيارات الخاصة التالفة نتيجة الانفجار.

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