الاحتلال يشرع بزراعة غابة جديدة في النقب بحجة بالونات غزة

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، إن الصندوق القومي "الإسرائيلي" سيبدأ زراعة ما يزيد على 10 ألاف شجرة شمالي غرب النقب، بحجة حرائق تسببت بها البالونات التي من قطاع غزة

وتضيف الصحيفة، أنه سيتم زرع الأشجار الجديدة قرب كيبوتس "روحاما" الواقع ضمن كيبوتسات "شاعر هنيغف" شرقي سديروت، مشيرة إلى أن مشروع زراعة الأشجار تبرع من رجل الأعمال "رزمان ابراموفتش".

وأشار داني غيغي أحد المسؤولين في الصندوق القومي، إلى أنه منذ ظهور ظاهرة الطائرة عام 2018 حرقت 12000 دونم من أشجار الغابات جنوبي "إسرائيل"، لافتًا أنه في عام 2019 حرقت 800 دونمًا.

وحسب غيغي، فإن الغابة الجديدة سيبدأ العمل بزراعتها في ديسمبر 2019، وسيتم الانتهاء من زراعة الغابة في مارس 2020م.