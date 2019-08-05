إصابة طفل وتضرر مركبة بعد استهداف الاحتلال لمراكب الصيادين شمال القطاع

استهدفت زوارق الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين ، مراكب الصيادين في غرب منطقة البيدر شمال القطاع، مما أدى لإصابة طفل بعد ضح الاحتلال للمياه بقوة صوب احد المراكب التي تضررت بشكل مباشر .

وقال زكريا بكر رئيس لجان الصيادين انه في تمام الساعة الـ 4 فجراً قامت زوارق الاحتلال الحربية بإطلاق النار وفتح مضخات المياه باتجاه مركبتين كانتا تعملا بصيد اسماك السردين في بحر شمال القطاع على بعد 6 اميال.

وبين بكر لمراسلنا انه ونتيجة ضخ المياه بقوة أدى لسقوط الصياد الطفل "عبد الله مفلح ابو رياله "بحالة اغماء تم نقله على اثرها الى مستشفى الشفاء ، بالإضافة الى تضرر المركبة ووقوع مولدين كهرباء في البحر من فلوكة الصياد فلاح محمد ابو رياله نتيجة لضخ المياه .

وأشار الى فقدان 12 قطعة "ملطش" من حسكة الصياد محسن خليل ابو رياله نتيجة للموج الصناعى وضخ المياه ومحاولة الزورق الحربي قلب الحسكة بالبحر.

ويشار الي ان قوات الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بشكل يومي بهدف التضييق على الصيادين ، دون أي مراعاة لاتفاق التهدئة بخصوص مساحة الصيد.