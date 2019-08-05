اعتقالات بالضفة تطال 13 مواطناً

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة، واعتقلت 13 مواطناً.

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب عزت بهجت أقطش بعد مداهمة منزله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين مؤمن راتب العمور ومحمود علي العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت المواطن عصام العالول ونجله ليث عقب مداهمة منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وتم اعتقال الشاب لؤي عودة سلامة من بلدة عناتا شمال شرق القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد بدر من قرية العيساوية في القدس المحتلة.