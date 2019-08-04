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بعد 97 سنة.. بدء عملية تعقيم التابوت ذهبي لـ "توت عنخ آمون"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:54 - 04 اغسطس 2019
تابوت توت عنخ آمون "أرشيفية" تابوت توت عنخ آمون "أرشيفية"
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بدأت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون تمهيدا لعملية ترميمه.

وقال وزير الآثار خالد العناني، إن التابوت يعتبر قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020، وهذا بعد عملية الترميم التي ستستغرق 8 أشهر.

وأضاف أن التابوت الذهبي لملك الدولة المصرية القديمة كان بحالة سيئة نتيجة تركه بمقبرة الملك في وادي الملوك بمدينة الأقصر لمدة 97 عاما من دون ترميم.

ويعتبر "توت عنخ آمون" الذي اعتلى العرش سنة 1333 قبل الميلاد، أشهر الفراعنة في التاريخ، ويعود الفضل في ذلك لاكتشاف تابوته الذهبي سليما سنة 1922.

يشار إلى أن التابوت المذهب أصابه الكثير من التلف، وظهرت شروخ في طبقات الجص المذهبة، لجانب ضعف عام في طبقات التذهيب على التابوت.

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