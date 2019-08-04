الكشف عن أهمية "الأسبرين" لخفض خطر الإصابة بالمرض القاتل

نصح مختصون في مجال الصحة، آلاف الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية شائعة، بتقديم الأسبرين يوميا لهم، لخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويواجه المصابين بمتلازمة "لينش" (LS)، خطرا متزايدا من الإصابة بالمرض القاتل.

وتظهر دراسة كبرى أنه يمكن خفض احتمالات تطور المرض، عن طريق تناول الأسبرين يوميا لمدة عامين، وذلك على الرغم من حظر إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لوصفات العلاج "غير المباشر"، في محاولة بائسة لتوفير المال.

وترتبط متلازمة LS بإصابات سرطان القولون والمستقيم أو الأمعاء، وكذلك بطانة الرحم والجلد والدماغ.

ولقيت التوصيات بترحيب من مركز Bowel Cancer UK، والارشادات التي توصي مرضى LS بتناول الأسبرين، الذي ثبت أنه يقدم فائدة نموذجية قد تحمي المرضى من السرطان القاتل.

وتنقل متلازمة "لينش" إلى أفراد العائلة الواحدة، إذا حمل أحد الوالدين طفرة جينية للحالة المرضية، حيث توجد فرصة 50% بتوريث الطفرة لبقية الأفراد.

ويخضع مرضى LS للفحص الدوري باستخدام تنظير القولون، لتحديد الخلايا التي قد تتحول لأورام خبيثة.

وتؤثر متلازمة "لينش" على نحو 1.17 مليون أمريكي، ما يسبب نحو 4% من 140 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في أمريكا سنويا.