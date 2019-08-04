ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

فحوصات "إسرائيلية" عقب إصابة عاملين في الـ"القبة الحديدية" بالسرطان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:32 - 04 اغسطس 2019
القبة الحديدية القبة الحديدية
جوال
مشاركة

قالت وسائل اعلام عبرية، إن 30 جنديا من وحدات الدفاع الجوي لدى الجيش الإسرائيلي مصابين بمرض السرطان، لافتة إلى أن غالبيتهم من العاملين في تسمى منظومة "القبة الحديدية".

وأضافت القناة 13 العبرية أن المسؤولين المختصين يجرون اختبارات وفحوصات لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بالمرض.

وتعرف منظومة "القبة الحديدية" بأنها نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، من صناعة شركة "رافئيل" الإسرائيلية، ومهمتها هي التصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات الصواريخ والقذائف في ذات الوقت.

الأكثر مشاهدة

متعلقات