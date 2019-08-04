فحوصات "إسرائيلية" عقب إصابة عاملين في الـ"القبة الحديدية" بالسرطان

قالت وسائل اعلام عبرية، إن 30 جنديا من وحدات الدفاع الجوي لدى الجيش الإسرائيلي مصابين بمرض السرطان، لافتة إلى أن غالبيتهم من العاملين في تسمى منظومة "القبة الحديدية".

وأضافت القناة 13 العبرية أن المسؤولين المختصين يجرون اختبارات وفحوصات لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بالمرض.

وتعرف منظومة "القبة الحديدية" بأنها نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، من صناعة شركة "رافئيل" الإسرائيلية، ومهمتها هي التصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات الصواريخ والقذائف في ذات الوقت.