"إسرائيل" تكشف النقاب عن مدرعة جديدة

كشفت قوات الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن عن مشروع تعكف عليه الصناعات الأمنية الإسرائيلية لتطوير آلية مدرعة حديثة أطلِق عليها اسم "الكرمل".

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أنَّ المدرعة الآلية تعمل من خلال طاقم صغير، بدلا من أربعة عناصر كما يستلزم تشغيل الآليات القائمة.

وأشارت موقع مكان إلى أنه من المقرر ان يتم تطوير الالية الجديدة في غضون 5 الى 7 سنوات وأنها ستتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستتولى مهاما مثل قيادة المركبة بشكل اوتوماتيكي وتشخيص الاهداف واستهدافها.

وتعرض في هذه الأيام قدرات الالية الجديدة على كبار الضباط من جيش الاحتلال ومن الجيش الامريكي وجيوش اخرى ابدت اهتمامها بالآلية التي لا توجد الية شبيهة بها في القوات البرية لهذه الجيوش.

ومن المميزات التي تتمتع بها الآلية الجديدة هي أن الطاقم لن يضطر من خلالها اخراج رؤوسهم او اعضاء اخرى من اجسامهم خارجها، كما انها مزودة بعشرات الكاميرات المتقدمة تعمل في ساعات الليلة ايضا واجهزة رادار واستشعار تزودهم بكافة المعلومات من حول المدرعة.