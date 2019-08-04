الأوقاف تحذر من نوايا الاحتلال الإسرائيلي تجاه الاقصى

أكد عبد الناصر أبو البصل وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك يهدف لتغيير الوضع القائم التاريخي والثابت لأقصى، بهدف السيطرة عليه.

وقال أبو البصل في بيان صحفي: "ومن ذلك ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، والذي كررت السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك حرمته في الآونة الأخيرة".

واوضح أن شرطة الاحتلال اقتحمت باب الرحمة، وأخرجت بعض أثاثه وتدخلت في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، "مخالفة بذلك مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي أقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية".

وأكد الوزير أن حرمة أي جزء من المسجد الأقصى المبارك، كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، وأن أي تعد على جزء منه يعتبر تعديا على كل مسلم على وجه الأرض.

وطالب الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي والدول المحبة للسلام لأن تقف عند مسؤولياتها في حماية المقدسات ولاسيما المسجد الأقصى المبارك.