حركة حماس تستنكر عدم ادراج إسرائيل في قائمة "العار"

استنكرت حركة حماس عدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الإسرائيلي في قائمة العار عن انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين، على الرغم من وجود إقرار الأمم المتحدة أن عام 2018 شهد أعلى معدلات لانتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال حركة حماس في بيان صحفي "إن استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءً أخضرًا لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أطفال شعبنا الفلسطيني، بل وكل مكوناته، مشدداً على أن المطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة.

وأكد قاسم على أن "معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".