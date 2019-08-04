تكبيرات عيد الأضحي كامله بصوت مؤذني الحرم المكي

الأول: حُكْمُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطْرِ

يُسنُّ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ (1)

، وهو مذهبُ الجمهورِ (2)

المالِكيَّة (3)

، والشافعيَّة (4)

، والحَنابِلَة (5)

، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّد بن الحسن مِن الحَنَفيَّة (6)

، وحُكي الإجماعُ على ذلِك (7)

الأدلَّة

أولًا: من الكِتاب

قال الله تعالى

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

البقرة: 185

وَجْهُ الدَّلالَةِ

أنَّ في الآيةِ الأمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ (8)

ثانيًا: من السُّنَّة

عن أمِّ عطيَّةَ، قالت

كنَّا نُؤمَر بالخروجِ في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ

وفي رواية

فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم

(9)

ثالثًا: من الآثار

عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتَّكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدا إلى المصلَّى، حتى يخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ

(10)

رابعًا: عملُ أهلِ المدينةِ على التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ (11)

خامسًا: القياسُ على التكبيرِ في عيدِ الأضحى (12)

الثاني: وقتُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ

المسألة الأولى: أوَّلُ وقتِ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطر

يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (13)

، والحَنابِلَة (14)

، وقولٌ للمالكيَّة (15)

، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ (16)

، واختارَه ابنُ حزمٍ (17)

، وابنُ تيميَّة (18)

، وابنُ باز (19)

وابنُ عثيمين (20)

الأَدِلَّة

أولًا: من الكِتاب

قال اللهُ تعالى

وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

البقرة: 185

وَجْهُ الدَّلالَةِ

المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ (21)

ثانيًا: أنَّ فيه إظهارَ شَعائرِ الإسلامِ (22)

المسألة الثانية: آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ في عِيدِ الفِطرِ

التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة (23)

، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ (24)

، وهو روايةٌ عن أحمد (25)

، واختارَه ابنُ باز (26)

وابنُ عثيمين (27)

الأدلَّة

أولًا: من الآثار

عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ

(28)

ثانيًا: ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ (29)

الثالث: التكبيرُ المُقيَّدُ في عيدِ الفِطرِ

ليس في عيدِ الفِطرِ تَكبيرٌ مُقيَّدٌ عقبَ الصلواتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة (30)

، والمالِكيَّة (31)

، والشافعيَّة على الأصحِّ (32)

، والحَنابِلَة على الصَّحيح (33)